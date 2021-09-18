Advertisements

فاروق جعفر يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:28 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
كساب أحمد
أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه لا يعلم طرح فكرة التبرع لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وأن النادي يمر بظروف مالية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "جعفر"، خلال تصريحات تليفزيونية مع فضائية"الحدث اليوم"، مساء السبت، ان الفوز بالبطولات يأتي دائما بالضرر على النادي لأنه لابد أن تكون هناك مكافأت مالية للاعبين في جميع الألعاب".

وأردف" :نعمل دائما على جلب الصفقات التي يحتاجها نادي الزمالك، ولا نبحث عن الشو، وهناك تنسيق كامل مع المدير الفني باتريس كارتيرون"، معقبًا:"أتابع مع المدير الفني اللاعبين الذي يحتاجهم وهناك نظام نعمل عليه دائما من أجل جلب ما يحتاجهم الفريق خلال الموسم الجديد".

واختتم" لم يتم طرح اسم عبد الله السعيد للتعاقد معه ولم نتحدث عنه مطلقا وأتمنى أن يكون هناك تحري الدقة في الأخبار التي تأتي على اللاعبين المنضمين لنادي الزمالك".

الكلمات المفتاحية

فاروق جعفر عبدالله السعيد الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ ساعة و نصف

مفاجأة غير متوقعة عن رحيل ميسي من برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ أقل من ساعتين

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى سموحة

منذ ساعتين

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يتحدث عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس ويمدح محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

القرار الحاسم.. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الصيف

مجزرة زملكاوية.. كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

أول تعليق من النجم الساحلي بشأن التعاقد مع كارتيرون

الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

أحمد عبد الرؤوف يفجر مفاجأة حول رحيله عن الزمالك

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك السابق من العودة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

08:31 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

07:11 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements