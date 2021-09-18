فاروق جعفر يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه لا يعلم طرح فكرة التبرع لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وأن النادي يمر بظروف مالية خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف "جعفر"، خلال تصريحات تليفزيونية مع فضائية"الحدث اليوم"، مساء السبت، ان الفوز بالبطولات يأتي دائما بالضرر على النادي لأنه لابد أن تكون هناك مكافأت مالية للاعبين في جميع الألعاب".



وأردف" :نعمل دائما على جلب الصفقات التي يحتاجها نادي الزمالك، ولا نبحث عن الشو، وهناك تنسيق كامل مع المدير الفني باتريس كارتيرون"، معقبًا:"أتابع مع المدير الفني اللاعبين الذي يحتاجهم وهناك نظام نعمل عليه دائما من أجل جلب ما يحتاجهم الفريق خلال الموسم الجديد".



واختتم" لم يتم طرح اسم عبد الله السعيد للتعاقد معه ولم نتحدث عنه مطلقا وأتمنى أن يكون هناك تحري الدقة في الأخبار التي تأتي على اللاعبين المنضمين لنادي الزمالك".