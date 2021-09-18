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موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:29 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
توج رجال الزمالك لكرة اليد ببطوله السوبر الأفريقي أمام غريمة التقليدي الأهلي بفوز قاتل بنتيجة 28-27، في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وضمن "الأبيض" المشاركة في مونديال الأندية الذي يقام في المملكة العربية السعودية، خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة يوم 6 أكتوبر من العام الجاري، على صالة الدمام بالسعودية، حيث تلعب البطولة بين يومي 4 و10.

ولم تعلن أي جهة نقل منافسات كأس العالم لكرة اليد بشكل رسمي حتى الآن.

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