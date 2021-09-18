بعد فتاة المول| تعرف على أبرز حالات الانتحار.. واستشاريكشف الأسباب

ارتفعت نسبة الانتحار في العشرة اعوام الاخيرة بين الشباب بنسبة كبيرة عن الاعوام الماضية، تعددت الطرق والاسباب شبه واحدة، الضغط الأسري والمجتمعي، وتتربع الضغوط النفسية علي قمة أسباب الانتحار لدي الشباب.



ويأتي السلوك الانتحاري نتيجة التفاعل بين العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية للشاب، إضافة إلى التعرض لأزمات اقتصادية، وبعد فتاة المول بمدينة نصر، كان قبلها طالب الهندسة الذى قام بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، وذلك لمروره بضغوط نفسية، أبرز الأسباب والاعراض يوضحها استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية بالقاهرة.



فتاة مول سيتي ستار بمدينة نصر



أقدمت ميار محمد 23 عام، وتعمل طبيبة اسنان علي الانتحار بسبب وجود خلافات ومشاكل أسرية، وكانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من المنزل قبل الواقعة الانتحار ب 6 ساعات، وتوجهت بمفردها إلى مول "سيتي ستار" وقامت بإلقاء نفسها من الطابق السادس، وحاول عددا من الزبائن كانوا يقفون أمام أحد المطاعم بإنقاذها والإمساك بها لكنهم لم يكن الحظ حليفهم في منعها من الانتحار والقت بنفسها قبل ان يستطيعوا امساكها.



وبعد استماع النيابة العام الي اقوال والد الفتاة محمد هشام، وهو طبيب بالمعاش، قائلا لم تكن هناك اي مشاكل او ضغوطات تعاني منها غير اني كنت أخاف عيلها وامنعها من الخروج في بعض الاحيان في الاوقات المتأخرة، خوفًا عليها لا أكثر.



وأضاف في التحقيقات إلى أن ابنته كانت من الناجحين دراسيا ويوم الواقعة طلبت منه الخروج مع أصدقائها ولكنه رفض في الأول، خوفًا عليها ولكنها أصرت عليه فوافق بشرط عدم التأخير، وأوضح أنه فوجئ بخبر وفاتها، وقالت صديقتها وتدعى نيرة، 23 عام، طالبة بكلية طب أسنان، إلى صديقتها ميار أخبرتها بالإقدام علي الانتحار قبل مدة وأنها فعلت ذلك بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أسرتها.



طالب هندسة الذي قام بإلقاء نفسة من أعلي برج القاهرة



وفي ديسمبر العام الماضي أقدم نادر محمد جميل، 24 عام، طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان على الانتحار من أعلى "برج القاهرة"، ليسقط على الأرض جثة هامدة وكان برفقته صديق له لحظة الانتحار حاول والامساك به ولكنه لم يكن الوقت حليفه، وبحسب أقوال العاملين في البرج وقتها صعد الشاب إلى الطابق الأخير برفقه صديقه، ثم فاجأ الجميع بالقفز من أعلى البرج والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترًا.



وتحفظت النيابة العامة على صديق المتوفى، لاستجوابه عن الواقعة، والذي قال أن صديقة كان يعاني من أزمة نفسية حادة، وذهب معه للتنزه لمحاوله إخراجه من حالته، إلا أن نادر غافله وألقى بنفسه من البرج ليضع حدًا لحياته.

وبعد ان استجوبت النيابة العامة افراد اسرته، أوضحت الاسرة إلى أن نادر كان يمر بأزمة نفسية دفعته الانتحار حيث كان خريج حديث التخرج ولم يجد فرصة عمل مع وجود ضغوط أسرية أخري دفعته لذلك.

مسن ينتحر تحت عجلات المترو



وفي ديسمبر لعام 2019 اقدم رجل تجاوز الستين عاما، علي الانتحار عندما هانت عليه روحه، ويدعى أحمد أبو الفتوح، يبلغ من العمر 63 عامًا، بسبب مروره بأزمة نفسية، واتخذ قراره بالانتحار أسفل عجلات مترو الأنفاق، حينما ألقى نفسه أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة وادى حوف، بالخط الأول، وبعد البحث والتحري تبين ان المنتحر مقيم بعمارات التقسيم، وادى حوف، وكان يعانى من أزمة نفسية دفعته للانتحار.



وفي تصريحات خاصة للفجر قال الدكتور جمال فيروز استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية بالقاهرة والصحية ان أسباب الانتحار أبرزها والمقدمين عليها من في سن الشباب وهم أكثرهم فئة العصابين وهم الذين يتوترون ويتعصبون ويقلقون سريعا لأقل الاسباب، هؤلاء من هم عند تعرضهم لأقل ضغوط يقدمون علي الانتحار بدون تفكير في حلول لهذه الازمات، وهو ما يطلق عليه تدهور سن المراهقة.



الالتهاب السوداوي والفصام والضغوط النفسية أبرز الدوافع



وتكون أول حالات الانتحار بصورة عنيفة مثل ان يقطع شرايين يده، او يلقي نفسه من مكان مرتفع، وإذا لم تنجح هذه تكون المرات المتتالية اقل حده، وقال دكتور جمال انه يتوجب علي الاب والام في هذه الحالة التواصل بهدوء مع الابن الذي يحاول الانتحار، معرفة ما يمر به من ضغوطات والأشياء التي تشغل تفكيره والتي جعلته يصل الي هذه الحالة، وعدم الضغط عليه ومحاولة دعمه نفسيا للخروج من هذه الحالة.



وأضاف دكتور جمال فيروز ان "الالتهاب السوداوي" هو التهاب جيني يصيب الشخص حيث يجعله يشعر بعدم الرغبة في الحياة، وفقدان الشغف من كل شيء، سواء للأكل والملبس، وتجنب الاخرين وعدم التعامل معهم، كما يعاني هذا الشخص من اضطراب في الوزن واضطراب في الأكل، سواء بالزيادة أو النقصان، وضعف التركيز والانتباه وهنا تصبح رغبة الانتحار مرتفعة، كما ايضا هناك نوع من الامراض وهي "الهلاوس السمعية" التي تعطي أموار للمريض بالانتحار، وتجعله يقدم علي ذلك.