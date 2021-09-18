وكيل الأوقاف بالإسماعيلية: لدي أدلة قاطعة على وجود خلايا إخوانية بوزارة الأوقاف



علق الدكتور الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، على تحول خطبة الجمعة التي كان يقدمها إلى مشاجرة داخل مسجد بالاسماعيلية، قائلًا: "لدينا استطلاعات رأي تفيد بوجود خلايا وجماعات نائمة داخل وزارة الاوقاف، وأنا امام المسجد منذ عشر سنوات، وكانت الخطبة عن حب الوطن والمشاركة في بناءه"، مؤكدًا أن هناك أدلة قاطعة على وجود خلايا إخوانية داخل وزارة الأوقاف.



واضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه بدأ الخطبة بموضوعية من خلال مناقشة والآثار السلبية التي أدت إلى انتشار الفكر المتشدد داخل مؤسسات الدولة، ثم اتيت بالدليل من القرآن والسنة على جواز المشاركة في بناء مؤسسات الدولة وفقا للاحاديث والمواقف النبوية.



وتابع أنه بمجرد عرضت على حب الوطن بأحاديث قاطعة الثبوت، وجدت تزمر من بعض المصلين، قائلًا: قولت اللي مش عاجبه كلامي انا هسيب تليفوني وايميلي وياريت نتناقش بموضوعية، لافتًا إلى أنه بدأ الحديث عن النقطة الثالثة بشأن جواز مشاركة المواطنين في بناء الوطن وبناء القوات المسلحة والشرطة والأمن، قائلا: "رد علي أحد المصلين وقال أنت كلب من كلاب الحكومة".



وأكد أنه بعد الانتهاء من الخطبة بدأ المصلون بالهتاف قائلين: " مش عايزينك مش عايزينك"، متابعًا أنه نزل من المنبر واقام صلاة الجمعة.