نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في تحقيق فوز عريض أمام النصر، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





افتتح التهديف، عبدالرحمن العبود في الدقيقة 11 من صناعة رومارينهو، لصالح اتحاد جدة، بينما أحرز سلطان الغنام هدف التعادل في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.





وفي الشوط الثاني، أضاف ايجور كورنادو الهدف الثاني لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 64، بينما فشل حمدالله في إدراك التعادل بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 76.





بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يمزق شباك النصر بثلاثية ويتصدر الدوري السعودي

واستطاع برونو هنريكي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة89، بينما ألغي هدف لصالح اتحاد جدة في الدقيقة90 سجله عبدالعزيز الجبرين، لينتهي اللقاء بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 12 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 6 نقاط في المركز الثامن.