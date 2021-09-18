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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.54% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:44 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تباين في أداء المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.1 مليار جنيه  ليغلق تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 726.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%. 

وأشار التقرير ، الي تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10996.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2866.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.87% ليغلق عند مستوى 3866.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 13501.76 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 4202.22 نقطة.

ونوه التقريرعن ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.360 مليار ورقة منفذة على 258 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.9%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 214.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  
ومثلت تعاملات المصريين 83.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.7%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.6 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 
 

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