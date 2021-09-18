22.4 مليون جنيه قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي





ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.360 مليار ورقة منفذة على 258 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



