Advertisements
22.4 مليون جنيه قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي
السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:51 م
نيفين سمير
ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.360 مليار ورقة منفذة على 258 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10996.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2866.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.87% ليغلق عند مستوى 3866.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 13501.76 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 4202.22 نقطة.