Advertisements

241.9 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة في أسبوع واحد

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:53 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أتنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي علي تباين بأداء المؤشرات ، و سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.9%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 214.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  
ومثلت تعاملات المصريين 83.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.7%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.6 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ ساعة

كلوب يتحدث عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس ويمدح محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى سموحة

منذ ساعتين

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ ساعتين

مفاجأة غير متوقعة عن رحيل ميسي من برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ 33 دقيقة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

08:31 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

07:11 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements