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241.9 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة في أسبوع واحد
السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:53 م
نيفين سمير
أتنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي علي تباين بأداء المؤشرات ، و سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.9%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 214.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 83.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.7%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.6 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.