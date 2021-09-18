241.9 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة في أسبوع واحد

أتنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي علي تباين بأداء المؤشرات ، و سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.9%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 214.9 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.