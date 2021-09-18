السيطرة على حريق داخل مخزن أدوات كهربائية في كرداسة

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع في مخزن أدوات كهربائية بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن أدوات كهربائية، بمنطقة برك الخيام، بمركز كرداسة.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.



وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



