بعد قرار اعتزال الفن والاتجاه للغناء الشعبي.. حمدي الميرغني يداعب محمد هنيدي

داعب الفنان حمدي الميرغني، صديقه الفنان محمد هنيدي طالبا منه ضمه في الفرقة الغنائية التي يستعد لها خلال الفترة الحالية بعد إعلان الأخير اعتزال الفن والاتجاه نحو الغناء الشعبي.





وكتب الميرغني عبر حسابه بموقع "تويتر": "وطبقاً لقرار نقابة الموسيقين اللي هو لازم تغني بفرقة مش بفلاشة أرجو انضمامي لفرقتك يانجم كطبال".









هنيدي كتب عبر حسابه على"تويتر" بعض التغريدات ممازحا جمهوره، أولها أنه اتخذ قرارا باعتزال التمثيل والتفرغ لمهنة مطرب أفراح شعبي.



