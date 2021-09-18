طبيب نفسي تكشف سبب اهتمام الكبار بلعبة "الصبارة الراقصة" (فيديو)

قالت الدكتورة أسماء علاء الدين، المعالج النفسي، إن شراء الصبارة الراقصة لم يقتصر على الصغار، بل امتد للكبار، وهذا يرجع إلى الاحتياج النفسي الذي تؤديه هذه اللعبة بسبب نقص الاهتمام، معقبة: "نقص الاهتمام أدى لشراء هذه الصبارة التي تُردد الكلام".



وتابعت "علاء الدين"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن البعض اشترى هذه اللعبة بسبب أن الكثير قام بشرائها، معقبة: "إزاي يكون عندي جارتي صبارة، وهي مش عندي".



ولفتت إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بالترويج لهذه اللعبة أكبر من المسوق نفسه، بسبب الحديث عنها كثيرًا، مشيرة إلى أن العقل الجمعي للمواطنين اهتم بهذه اللعبة، وهذا أدى لانتشارها بصورة كبيرة.



