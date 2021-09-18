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رسميا.. أسوان يتعاقد مع مدافع نبروة بالقسم الثاني

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


حصل مجلس إدارة نادي أسوان على توقيع مدافع فريق اتحاد نبروة اللاعب صلاح عصام لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .

وقام اللاعب بالتوقيع للنادي الأسواني لمدة موسمين في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مؤخرا مع فريق المجد .

ويعد صلاح عصام من مواليد 1993 ولعب من قبل في صفوف بلدية المحلة ومركز شباب تلا وبني عبيد واتحاد نبروة قبل الانضمام لفريق أسوان .

وبعد اللاعب الشهير ب " لالا" من المدافعين المتميزين في القسم الثاني وصاحب خبرات سابقة مما دفع الجهاز الفني بأسوان للتعاقد معه .

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