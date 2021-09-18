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استشاري يكشف محاذير جراحات الضعف الجنسي (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:07 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قال الدكتور خالد حافظ، استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إنه يوجد عدة أنوع لتركيب الدعامات لعلاج الضعف الجنسي، وهذا التعدد سببه أن احتياجات الناس مختلفة، والطبيب وحده هو الوحيد القادر على تحديد نوع الدعامة المناسبة.

وأضاف "حافظ"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم السبت، أن عمر المريض وطبيعة عمله تُحدد نوع الدعامة، وتوجد فروق في أنواع الدعامات وأشكالها، وبعض التفاصيل الفنية التي لا يعلمها إلا الطبيب المتخصص الذي أجرى هذه العملية بشكل متكرر، مؤكدًا أن رضا الطرفين بعد إجراء عملية تركيب الدعامة هو الهدف المرجو من إجراء العملية.

وتابع: "تُعد دعامات الانتصاب قطع غيار في ميكانيكية الانتصاب، صُممت خصيصًا لمساعدة الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب غير المستجيب للعلاجات الدوائية، ويتم زرع هذه الدعامة خارج النسيج الإسفنجي "الجسم الكهفي" داخل العضو الذكري، وتكون جميع الأجزاء المكونة للجهاز التعويضي داخل الجسم وغير ظاهرة".

وشدد على ضرورة الحذر من تركيب الدعامة في سن صغير، فاتخاذ قرار تركيب الدعامة لشاب صغير أصعب من تنفيذه، ولا بد من التأكد بكل الطرق الحاجة لتركيب دعامة، وهناك ضرورة لضبط نسبة السكر قبل إجراء العملية، مشيرًا إلى أن البعض يقوم بتركيب دعامة بمقاس غير صحيح، وهذا يؤدي إلى الشعور بضعف في الانتصاب، وفي هذه الحالة يتم إدخال المريض إلى غرفة العمليات لإجراء العملية مرة أخرى.

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