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طبيبة نفسية تفجر مفاجأة عن مخاطر "الصبارة الراقصة" (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:09 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قالت الدكتورة أسماء علاء الدين، المعالج النفسي، إن فكرة التريند هي ما أدت لانتشار لعبة الصبارة الراقصة، معقبة: "شراء هذه اللعبة جاء من أجل مواكبة الناس، قليل أووي الشخص اللي ممكن يحافظ على سماته الشخصية".

وتابعت "علاء الدين"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الثقافة البدوية لا تتأثر بمثل هذه الأمور، لأنها لها سمات رئيسية في الشخصية ولا تتأثر إلا بشكل بسيط مع مرور الزمن.

وأشارت إلى أن هذه اللعبة خطر على الأطفال، موضحة أن هذه اللعبة تزيد من تلعثم الأطفال، لأنها تردد نفس الكلام الخاطئ للطفل، خلاف أنها تزيد من اعتمادية الطفل على اللعبة، وتؤدي إلى وجود ارتباط بين الطفل واللعبة بدلا من الأم، معقبة: "الأم بتتركن على جنب خالص، والطفل بيرتبط باللعبة".

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خطورة الصبارة الراقصة الطب النفسي الصبارة الراقصة اخبار مصر

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