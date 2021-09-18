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بكلمات مليئة بالحب.. رايا أبي راشد تحيي ذكرى مرور 30 عام على mbc

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:47 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
منار أشرف داود
شاركت الإعلامية رايا أبي راشد جمهورها بصورة لها تعبر من خلالها بمدى سعادتها لمرور 30 عام على قناة mbc،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "ابي راشد " على الصورة قائلة:" نحتفل الليلة بأكبر قدر من الفخر والعاطفة لمدة 30 عامًا على القناة التي اتصلت بها على مدار أكثر من عقدين.ليس فقط في المنزل، إنه كل شيء. أنا فخور جدًا بزملائي (ومعظمهم، أعتبر العائلة ورؤسائي والبرامج التي قدمناها (arabsgottalentinsta وscoopwithraya وكل ما لم أشارك فيه ) معظمهم من المشاهدين المذهلين الذين كانوا يشاهدوننا ويحبوننا طوال تلك السنوات. أنتم يا رفاق تعنيون العالم مرحبًا للجميع!".

في سياق آخر، يعرض حاليًا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005.

الكلمات المفتاحية

رايا ابي راشد الفجر Scoop with raya Mbc arabgottalat

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