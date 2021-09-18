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تعليم قنا تتابع مقابلات المعلمين للعمل بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
ترأست الدكتورة منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، لجنة المقابلات الشخصية المشكلة لاختيار المعلمين للعمل بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بديوان عام المديرية، بحضور أبو الحسن عبدالسلام إبراهيم، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وإسماعيل عبدالمنعم، تنسيق عام التعليم الابتدائي.

ضمت لجنة المقابلات الشخصية لمادة العلوم الدكتور طلعت شاكر موجه عام الكيمياء، والدكتور جمال تقى، موجه المدارس الرسمية للغات، فيما ضمت لجنة المقابلات الخاصة بمادة الرياضيات محمد عيسى أحمد، موجه عام الرياضيات، ومحمد جاد الكريم، موجه المدارس الرسمية للغات، كما تشكلت لجنة المقابلات الخاصة بمادة اللغة الانجليزية من عادل صابر، موجه عام اللغة الانجليزية، وأحمد همام، موجه أول لغة انجليزية.

وأشارت منال عبدالوهاب وكيل المديرية، إلى أن مديرية التربية والتعليم بقنا تسعى دائمًا لتطوير مهارات المعلمين، وتعقد العديد من تدريبات التنمية المهنية للمعلمين للنهوض بالعملية التعليمية.

يذكر أن إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات قد أعلنت في أغسطس الماضي عن حاجتها لندب معلمين في التخصصات (اللغة الانجليزية، والعلوم، والرياضيات باللغة الانجليزية) للعام الدراسي 20212022، وذلك شرط أن يكون على رأس العمل بإحدى المدارس الحكومية.

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