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استشاري تغذية: تثبيت الوزن أهم مراحل نجاح رحلة التخسيس (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:15 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن تثبيت الوزن بعد إنقاصه أهم مراحل رحلة إنقاص الوزن؛ بل يعتبر المرحلة الأخيرة، فكثيرون يفقدون وزنهم ولا يستطيعون تثبيت الوزن الذي وصلوا إليه، فلا تنجح رحلتهم للنهاية.

وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أنه خلال رحلة إنقاص الوزن يعتاد المريض على تناول كميات محدودة من الطعام، مع تنظيم مواعيد ثابتة لتناول الثلاث وجبات، والامتناع عن تناول الطعام ليلا، ويحدث انكماش للمعدة، فبعد إنقاص الوزن والاعتياد على نمط حياة مختلف السالف ذكره يحدث تثبيت للوزن.

وتابعت: "في تلك المرحلة يتم تثبيت مستوى السكر في الدم لدى المريض حتى لا تلح عليه شهيته في تناول الحلوى، مع تنظيم مواعيد تناول الطعام، حتى يتم الاعتياد على ذلك؛ إلى أن يطول به العمر، وأقوم بعمل نظام حياة لهذا المريض يسير عليه مدى حياته".

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فيروس كورونا دعاء سهيل اخبار مصر

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