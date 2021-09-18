المخرج محمد دياب: أنفذ مشروع مع شركة عالمية بأمريكا بتكلفة 160 مليون دولار



قال المخرج محمد دياب، إنه منذ عرض فيلم "اشتباك" في مهرجان كان، حصل على فرص لمشاريع سينمائية تنفذ في أمريكا، ولكن صديقه المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، نصحه بعدم الاندفاع وراء أول مشروع.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه يعيش في أمريكا منذ ثلاث سنوات، لافتا إلى أنه كتب مشروعين بالتعاون مع سارة جوهر، ولكن تم ايقافهما بسبب كورونا، موضحًا أن مارفل في نفس الوقت كانت تعمل بمشروع مسلسل 6 حلقات وتبحث عن مخرج، لافتًا إلى أنه قدم وسط عدد كبير من المخرجين في أمريكا.



وتابع أنه وصل إلى التصفيات ضمن الــ10 مخرجين المصممين للحلقة الاولى من المسلسل، ثم وصل إلى التصفيات ضمن الـ3 مبدعين، ثم قابل رئيس شركة مارفل للانتاج السينمائي، قائلًا: الحمد لله كسبت أنا وسارة جوهر وأخرجنا المشروع، وميزانية المشروع 160 مليون دولار".

