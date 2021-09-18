"اليأس والعجز".. أستاذ علم نفس يكشف أسباب حالات الانتحار (فيديو)

قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس، إن هناك نحو 10 إلى 15 سبب يؤدون إلى اتجاه الشخص إلى التخلص من حياته عبر الانتحار.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الانتحار من ضمن أسبابه اليأس والعجز.



وأضافت أن المريض المصاب بدوافع الانتحار يجب أن يأخذ الدواء في الوقت المحدد لكن في أغلب الأوقات لا يتم الالتزام بتلك المواعيد مما يجعل ذلك الشخص يفكر في الانتحار حيث يصبح فاقد السيطرة على نفسه.



واستطردت الدكتور رحاب العوضي، أن عدم وجود محبين في حياة الأشخاص تجعلهم يشعرون بالوحدة، حينها يدخل الشخص في حالة اكتئاب، موضحة أن الشخص الذي يجد بجانبه أشخاص يستجيب سريعا للعلاج.



وأشارت إلى أن أكثر أعداد المنتحرين عالميا تتراوح أعمارهم من 12 حتى 21 عاما، وكل 100 محاولة انتحار تنفذ 7 حالات موضحة أن فقد عزيز أو صديق أو زوج أو مشاكل أسرية قد تؤدي إلى الانتحار.



وطالبت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس، من الآباء والأمهات بضرورة أن يعتمد الأبناء على أنفسهم حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم.

