وزير العمل: ليبيا ستستقبل مليون عامل مصر مطلع أكتوبر القادم

أعلن وزير العمل الليبي، علي العابد اليوم السبت، أنه يتوقع أن تستقبل ليبيا نحو مليون عامل مصري مطلع أكتوبر المقبل؛ لمشاركتهم في عملية اعادة الأعمار.

وقال العابد في تصريح عقب عودته من زيارة مصر ضمن "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي بما يعادل 4.24 مليارات دولار".

وأضاف" العابد" هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر".

وبين أن هذا "يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية".

وكانت مصر وقعت مع ليبيا ، 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.