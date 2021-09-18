مصطفى ثابت: أُكرمت في المغرب لأني من بلد عادل إمام

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن الفن المصري استطاع أن يغير الكثير من المفاهيم المغلوطة عن مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مسلسل "الاختيار" استطاع أن يغير الكثير من فكر الشباب الصغير الذي لم يكن يدرك طبيعية هذه المؤسسات الهامة.



وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "شارع الفن"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن هناك بعض الصورة السلبية للدراما تحدث من خلال نقل المشاجرات التي قد تحدث في السينما اوالدراما إلى الشارع، مشيرًا إلى ان الدراما تؤثر في الشارع إلى حد كبير



ولفت إلى أن الدولة لديها استراتيجية لتغير الصورة الذهنية تجاه أشياء محددة، خاصة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الفن المصري مؤثر على مستوى العالم العربي كله، معقبًا: "انا لما رحت المغرب أكرمت لأني من بلد الفنان عادل إمام".

