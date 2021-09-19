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فيديو.. 1000 مزارع يطالبون بالانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية لأراضيهم
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:49 ص
داليا الحسين
يعانى أكثر من 1000 مزارع من منتفعي أراضى بئر العبد ورابعة بشمال سيناء منذ 4 سنوات، تجاهل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للانتهاء من استكمال مشروعات البنية القومية والأساسية للمشروع لبدء زراعة الأراضي.
وقال أحمد نصر أحد منتفعي أراضي شمال سيناء، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن 100 الف فدان صدرت تكليفات رئاسية باستصلاحها من أول قناة السويس وحتى مناطق بئر العبد، ومنهم 12664 فدانًا طرحتها الهية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمزايدة عامي 2017 و2018، باعتبارها أراضي كاملة المرافق ومستصلحة ومساحة القطعة الواحدة 20 فدانًا وبها كافة أعمال البنية التحتية، وهو مالم يحدث على أرض الواقع بالرغم من مرور مياه ترعة السلام بجانب الأراضي.
ولفت إلى أن كل المنتفعين دفعوا مقدمات الأراضي بحسب اشتراطات كراسة الشروط باعتبارها أراضي مستصلحة لمساحة 12664 فدانًا، ولم تنفذ الهيئة التزاماتها بتوصيل البنية القومية والأساسية للمشروع واقترحت عليهم تحميلهم قيمة ترفيق الأراضي أو نقل أراضيهم لأماكن اخرى، وهي للأسف أسوة بكثير من أراضي بئر العبد ورابعة، إضافة الى كل المنتفعين رفضوا هذا الاقتراح وأصروا على الاحتفاظ بأراضيهم التي دفعوا ثمنها وتنفيذ الهيئة لالتزاماتها بإقامة البنية التحتية والقومية للمشروع بتكلفة 400 مليون جنيه، وهو مالم يحدث منذ 4 سنوات وحتى الآن.