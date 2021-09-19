Advertisements

فيديو.. 1000 مزارع يطالبون بالانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية لأراضيهم

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 03:49 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
يعانى أكثر من 1000 مزارع من منتفعي أراضى بئر العبد ورابعة بشمال سيناء منذ 4 سنوات، تجاهل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للانتهاء من استكمال مشروعات البنية القومية والأساسية للمشروع لبدء زراعة الأراضي.

وقال أحمد نصر أحد منتفعي أراضي شمال سيناء، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن 100 الف فدان صدرت تكليفات رئاسية باستصلاحها من أول قناة السويس وحتى مناطق بئر العبد، ومنهم 12664 فدانًا طرحتها الهية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمزايدة عامي 2017 و2018، باعتبارها أراضي كاملة المرافق ومستصلحة ومساحة القطعة الواحدة 20 فدانًا وبها كافة أعمال البنية التحتية، وهو مالم يحدث على أرض الواقع بالرغم من مرور مياه ترعة السلام بجانب الأراضي.

ولفت إلى أن كل المنتفعين دفعوا مقدمات الأراضي بحسب اشتراطات كراسة الشروط باعتبارها أراضي مستصلحة لمساحة 12664 فدانًا، ولم تنفذ الهيئة التزاماتها بتوصيل البنية القومية والأساسية للمشروع واقترحت عليهم تحميلهم قيمة ترفيق الأراضي أو نقل أراضيهم لأماكن اخرى، وهي للأسف أسوة بكثير من أراضي بئر العبد ورابعة، إضافة الى كل المنتفعين رفضوا هذا الاقتراح وأصروا على الاحتفاظ بأراضيهم التي دفعوا ثمنها وتنفيذ الهيئة لالتزاماتها بإقامة البنية التحتية والقومية للمشروع بتكلفة 400 مليون جنيه، وهو مالم يحدث منذ 4 سنوات وحتى الآن.

الكلمات المفتاحية

مزارعين شمال سيناء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 13 ساعة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 8 ساعات

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 8 ساعات

علي جمعة تعليقا على الجدل بشأن الميراث: "أنا كاتب كل حاجة باسم بناتي"

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد بسبب إصابة نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كارثة جديدة في الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس "التعمير والتنمية" يطالب المزارعين بسرعة إنشاء جمعيات لبدء حفر آبار جوفية في المراشدة (صور)

هيئة التعمير: 60% من الحاصلين على أراضي "سهل الطين" لم يلتزموا بسداد مقدم الثمن

الوزراء يوافق على إعادة تخصيص ٢٧٠٨ فدان ببئر العبد للمجتمعات العمرانية

"الزراعة" تبحث تقديم الدعم وحل مشاكل منتفعي أراضي منطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد

"الفتوى والتشريع" تبطل عقد شركة أنشأت مزارع سمكية

منتفعوا أراضي شمال سيناء يطالبون باستكمال البنية الأساسية للمشروع (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:01 ص

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

01:36 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements