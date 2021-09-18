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مصطفى ثابت: الفساد في عهد مبارك يشهد له القاصي والداني

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:29 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كساب أحمد
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن الفن المصري عابر للحدود فهو الأكثر تأثيرًا على الشعوب العربية، معقبًا:" الدولة المصرية متميزة في الفن، والمبدعين المصريين ملهمين ليس للشعب المصري، ولكن لكل الشعوب العربية".

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "شارع الفن"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن صورة الصحفي في تاريخ السينما المصرية مرت بمراحل كثيرة جدًا، ابتداءً من فترة الحكم الملكي، مرر بفترة حكم الضباط الأحرار، ثم حكم جمال عبدالناصر والرئيس السادات وصولًا إلى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن تصوير صورة الصحفي في السينما المصرية يكشف وضع الصحفي في كل فترة زمنية معية، وهذا يرجع إلى ان معظم المؤلفين للأفلام والدراما صحفيين في المقام الأول.

ولفت إلى أن الحقبة الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت تشهد فساد يشهد له القاصي والداني، وهذا الأمر انعكس على مسلسل "عوالم خافية".

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مصطفى ثابت عهد مبارك حسني مبارك اخبار مصر

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