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كلوب يشيد بأداء تياجو ألكنتارا مع ليفربول

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:31 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
قال مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إنه يتوقع عودة لاعب وسط فريقه تياغو ألكانتارا إلى التألق من جديد بعد تعرضه لإصابة في الركبة ومعاناته بسبب العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقبل عام بالتمام والكمال انضم الإسباني الدولي ألكانتارا إلى ليفربول قادماً من بايرن ميونخ بطل ألمانيا في صفقة قدرت تقارير قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني (27.5 مليون دولار) وشارك في 34 مباراة في جميع المنافسات من بينها 24 مباراة في الدوري في الموسم الماضي.

كلوب يشيد بأداء تياجو ألكنتارا مع ليفربول
وقال الألماني كلوب: "انضم إلى فريقنا وأصيب بكوفيد وتعرض للإصابة (في الركبة)، هذا بالتأكيد يجعل الأمور أكثر صعوبة، لكنه كشف عن حقيقة جوهره كلاعب وما يمكن أن يقدمه لنا، لهذا فإننا ننتظر الكثير منه مستقبلاً بكل تأكيد".

وأضاف كلوب: "هو بالفعل شخص جيد وصاحب شخصية متميزة وبالتأكيد هو لاعب من الطراز العالمي".

وأشار كلوب إلى أن تياغو (30 عاماً) تأقلم مع أسلوب اللعب في ليفربول وأشاد بقدرات ومهارات اللاعب قائلاً، إنه يشبه لاعبي الغولف في التعامل بدقة مع الكرة.

وأردف كلوب قائلاً: "أحب أسلوبه في اللعب".

ويحتل ليفربول المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيلتقي في وقت لاحق من اليوم السبت، مع ضيفه كريستال بالاس.

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