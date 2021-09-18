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"البلد مش ناقصة".. تعليق ناري من الباز بشأن منشور الذعر في المنيا (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:38 م
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
علق الإعلامي محمد الباز، على قيام محامي بنشر تهديد على جدران مجمع محاكم المنيا، بتفجير المبنى رغبة منه في تأجيل قضية لموكله، متسائلا: "كيف يمكن لشخص أن يقدم على شيء جنوني مثل هذا بشكل متعمد وإثارة الذعر بين الناس؟".

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن طريقة كتابة المنشور ساذجة جدا وتافهة، ولكن وزارة الداخلية لم يكن أمامها سوى التعامل مع الموقف بجدية حفاظًا على أرواح المواطنين الأبرياء.

وأكد أن قوات الأمن قامت بإخلاء المبنى، وأجروا مسح كامل للمبنى واكتشفوا عدم وجود متفجرات، وبالبحث توصلوا إلى أن صاحب المنشور محامي أراد عمل ذعر وبلبلة من أجل تأجيل قضية موكله.

وتابع: "احنا إما قدام محامي خطط ودبر، أو اننا أمام شخص مختل، وإذا كان الرجل كان قد علق هذا المنشور بوعي فلابد أن يعاقب عقاب شديد، لأن البلد مش ناقصة هزار وسخافة وسلوكيات غريبة تعمل رعب وفزع عند الناس".

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