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تعرف على إجراءات السفر الجديدة إلى السعودية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:39 م
اجراءات السفر الجديدة إلى السعودية
اجراءات السفر الجديدة إلى السعودية
بدأت اليوم المملكة العربية السعودية تطبيق آليات جديدة لدخول القادمين من الدول التي فتح بها الطيران المباشر، ومنها مصر، ما جعل ازدياد عمليات البحث عبر محرك "جوجل" عن إجراءات السفر إلى السعودية الجديدة.

إجراءات السفر الجديدة إلى السعودية 

- فاييزر بيوتنيك "Pfizer-BioNTech".

- موديرنا "Moderna".

- أكسفورد أسترازينكا "Oxford-Astrazeneca".

- جونسون "Janssen".

- سينوفارم "Sinopharm".

- ساينوفاك "Sinovac".

- يقدم المسافر إلى المملكة، مسحة (pcr) قبل دخول المملكة بـ 72 ساعة كحد أقصى.

- تطبق على القادمين إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام.

- يقوم القادم بإجراء فحصين للكشف عن الإصابة بجائحة كورونا، الأولي خلال 24 ساعة من الوصول، والثانية في اليوم الخامس كما يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناءً على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا".

- تنتهي مدة الحجر المؤسسي بعد ظهور نتيجة التحاليل "السلبية".

- يحصل القادم إلى المملكة على جرعة منشطة، من اللقاح الذي حصل عليه سابقًا.

- يجب على القادمين التسجيل في منصة "قدوم" قبل الوصول للمملكة العربية السعودية.

إجراءات السفر إلى السعودية الجديدة لغير المحصنين

- الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام.

- إجراء فحص كورونا pcr لمن أتم 8 أعوام فيما فوق في اليوم الخامس.

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