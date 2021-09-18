أعلن عضو اتحاد الكرة السابق محمد فضل، عن انسحابه من الترشح لرابطة الأندية المحترفين التي سيتم تأسيسها خلال الموسم الجديد 21-2022.





محمد فضل ينسحب من رابطة أندية الدوري

ونشر محمد فضل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أتقدم إليكم بخالص الاعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفين لموسم 21-2022".





وأضاف: "أخص بالاعتذار إلى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والسيد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ومجلس إدارة نادي الجونة، باعتبارهم يمثلون الأندية التي تقدمت مشكورة بترشيحي لهذه المهمة".





وتابع: "أود أن أوضح تقديري واحترامي لكم، كما إن إقدامي على هذه الخطوة ينبع من ظروف مستجدة على عملي خارج الرابطة التي أراها في حاجة إلى تفرغ تام نظرا لأهميتها، خاصةً في فترة تأسيسها".





وأتم فضل قائلا: "كما أن الأمانة تقتضي مني إعلان هذا الموقف احتراما لكل الأندية واتساقًا مع المبادئ التي أحرص على اتباعها في العمل الكروي العام، متمنيًا التوفيق للجميع من أجل مصلحة ورفعة الكرة المصرية".