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تفاصيل واقعة "مشردة إمبابة": "هربت من سوهاج خوفا من الزواج"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الخيرية، تفاصيل واقعة الطفلة مريم والمعروفة إعلاميًا بـ "مشردة إمبابة"، موضحًا أنها هربت من دار رعاية في سوهاج وتوجهت للقاهرة خوفًا من أهلها بسبب إصرارهم على زواجها في سن مبكر.

وأشار "وحيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء السبت، إلى أن حالة مريم الصحية جيدة، حيث خضعت لعدد من الفحوصات، معلقًا: "مريم بخير وهي بأمان"، موضحًا أن وزارة التضامن مهتمة بحالتها، وتوليها رعاية كبيرة.

وأوضح أنه سيجري إلحاقها بمدرسة في القاهرة، لافتًا إلى أن عم مريم تواصل معهم هاتفيًا، وسيعقدون لقاء سويًا لمناقشة وضعها، معلقًا: "مريم عندها أهل ووالدتها موجودة ومع ذلك كانت في دار رعاية".

الكلمات المفتاحية

مشردة إمبابة مؤسسات خيرية بوابة الفجر الفجر

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