زد يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة عقب الفوز على حدائق الاهرام بثلاثية



قرر الجهاز الفني لفريق نادي زد بقيادة إسماعيل يوسف، منح لاعبيه راحه ٢٤ ساعة عقب الفوز اليوم السبت على فريق حدائق الاهرام بثلاثية نظيفه، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



وسجل أهداف المباراة كلا من: عبدالله النادي من ركلة جزاء، والحبيب أحمد حسن، من تمريرة أحمد الصعيدي وعمر حبشي .



ومن المقرر أن يعود الفريق للمران عصر الاثنين، لإستئناف استعدادات الفريق للوقوف على مستوى كل اللاعبين بدنياً ومهارياً قبل إنطلاق الموسم.



وخاض فريق زد مواجهات تأهيلية قوية مع البطل الأوليمبي انتهت بفوز زد برباعية نظيفة، والباطن السعودي، والجبلين السعودي وانتهت المباراة بفوز زد بثلاثية نظيفة، ومنتخب القاهرة، وحلوان وانتهت المباراة بفوز زد بخماسية نظيفة، وأبو كبير الشرقية وانتهت بفوز زد بهدفين نظيفين، وخسر زد من فريق فاركو، بنتيجة هدفين مقابل هدف .