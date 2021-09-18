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أحمد كريمة: المنتحر ليس كافرا.. يصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:47 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
داليا الحسين
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الشخص المنتحر يصلى عليه بعد وفاته ويدفن في مقابر المسلمين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الانتحار من الجرائم القديمة ولا يخلو مجتمع من هذه الجريمة النكراء، موضحا أن الإسلام وضع تدابير وقائية احترازية لمنع إزهاق الإنسان لروحه.

واستطرد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الصبر من الأمور الضرورية للمؤمن لمواجهة الانتحار، والمنتحر فاسق وعاصي ليس كافرا وليس مرتدا ولم يخرج عن الملة.

وأشار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحكم الفصل على المنتحر.

وأوضح أن المناخ المتدين والوزع الديني يقل فيه جريمة الانتحار، وهناك بعض الأثرياء في العالم يقدمون على الانتحار والمشاكل الاقتصادية ليست سببا يؤدي إلى الانتحار.

وكشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الإعلام الديني مقصر في علاج جريمة الانتحار مطالبا من المؤسسات الدينية عقد لقاءات لمواجهة جريمة الانتحار، وأن يبث الأمل في نفوس الشباب مع إعلاء الوازع الديني والإيمان بالقضاء والقدر.

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