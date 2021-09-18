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مصطفى ثابت: إخفاء الدولة جزء من المعلومات عن المواطن ليس تضليلًا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:50 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كساب أحمد
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن السينما والدراما والمسرح هي انعكاس للمجتمع، ولا يجب اصطياد بعض الأشياء الصغيرة في الشارع المصري، واظهارها على انه احد طبائع المجتمع المصري.

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "شارع الفن"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن إخفاء الدولة جزء من المعلومات عن المواطن، ليس تضليلًا، فالتضليل هو نشر معلومات غير صحيحة بهدف الإساءة إلى مقدرات الوطن أو الأمن القومي، لافتَا أن الولايات المتحدة تخفي بعض المعلومات للحفاظ على الامن القومي، وهذا الأمر مطلوب جدًا.

وأشار إلى أن المواطن لا يجب أن يملك معلومات كاملة عن الأمن القومي، ولا يمكن توصيف إخفاء بعض المعلومات عن المواطن على أنه تضليل.

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