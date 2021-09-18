إقالة مدرب النصر السعودي بعد الخسارة أمام اتحاد جدة





قرر مجلس إدارة نادي النصر السعودي، إقالة مانو مينيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الخسارة أمام اتحاد جدة، في الكلاسيكو السعودي.





يأتي ذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية، عقب انتهاء لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام اتحاد جدة، في الدوري السعودي.





وخسر النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





جدير بالذكر أن النصر السعودي كان قد تعاقد مع مانو مينيز، في شهر أبريل الماضي، وقاد الفريق في 11 مباراة حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، وخسر 3 لقاءات فقط.



