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تربوي: 85% من منظومة التعليم العالي مجانية والدولة لن تتخلى عن مسئوليتها

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:58 م
جامعة القاهرة - أرشيفية
جامعة القاهرة - أرشيفية
داليا الحسين
أكد عبدالرحمن عبادي، الخبير التعليمي، أن 85% من منظومة التعليم العالي تتعامل في إطار التعليم مجاني، والدولة لن تتخلى عن مسئوليتها في تعليم الطلاب بالمجان ضمن المنظومة التعليم العالي.

وأضاف، خلال حواره مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن منظومة التعليم العالي ليس مجاني بشكل كامل ولكن المصروفات تكون في إطار المناصفة بين الأسر المصرية والدولة، مع اتساع وزيادة مساحة البرامج المميزة في الجامعات الحكومية.

وتابع أن فكرة مجانية التعليم المطلقة التي عرفناها في حقبة الخمسينيات والستينيات تلاشت، قائلًا: اعتقد أن العالم كله لم يعُد يستوعب مجانية التعليم بنفس هذا الإطار، بالتالي نحن نتحدث عن منظومات تعليمية يجب أن يتحمل فيها الطالب جزء من تكاليف تعليمه على الأقل إلا لم يكن كامل تكلفة تعليمه بالنسبة للطلبة الذين يستكملون تعليمهم في منظومة التعليم العالي.

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