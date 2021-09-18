رايولا يلمح لرحيل نجم ميلان إلى يوفنتوس

تحدث الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين الشهير عن مصير أكثر من موكل له في صفوف ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أثناء الموسم الحالي.





وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن ينتهي عقد إبراهيموفيتش ورومانيولي مع ميلان في الموسم الحالي، ولا توجد مفاوضات حاليًا مع الروسونيري بشأن التجديد.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ينتهي عقد دي ليخت مع يوفنتوس في صيف 2024 لكن زعمت عدة تقارير أن اللاعب الهولندي يخطط مستقبلًا للعب في برشلونة.





وعن مستقبل إبراهيموفيتش، قال رايولا في تصريحات نقلتها الصحيفة الإيطالية:"سنرى ما يريد إبراهيموفيتش القيام به في شهر يونيو القادم".





وأضاف:"إبراهيموفيتش يقرر مصيره دائمًا عامًا بعد عام، لا سبب للتسرع بالتأكيد. في اليوم الذي يشعر فيه بأنه ليس لاعبًا رئيسيًا في الفريق سيعتزل ويبدأ فصلًا جديدًا كمدير نادي".





واختتم رايولا تصريحاته قائلا:"أليسيو رومانيولي قد ينضم إلى يوفنتوس لأن عقده سينتهي في الصيف المقبل.





اللعب مع دي ليخت في فريق واحد أمر محتمل لكن ليس مؤكدًا أن دي ليخت سيستمر في يوفنتوس في الموسم المقبل".