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مصطفى ثابت: الصحفيون من أقل الفئات التي تتزوج أكثر من زوجة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:00 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كساب أحمد
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن العمل الصحفي شاق جدًا، والصحفي الشاطر من الصعب أن يجد وقتًا لرؤية زوجته وأولاده، معقبًا: "أنا في وقت من الأوقات أولاد بيوحشوني، الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب".

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "شارع الفن"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الصحفيين من أقل الفئات في مصر التي تتزوج أكثر من زوجة، مشيرًا إلى أن الصحفي والإعلامي لديه كم كبير من المعلومات، ولكن بسبب حسه الوطني لا يذكر بعض المعلومات حتى لا يضر بالأمن القومي.

وأضاف: "الصحفي بيكون في صراع نفسي، أرفع القبعة لكل زوجات الصحفيين، لأنهم الأسفنجة التي تمتص الضغط العصبي والنفسي الذي يتعرض له الصحفيين".

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مصطفى ثابت مشاكل الصحفيين قضية تعدد الزوجات بوابة الفجر الفجر الصحافة

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