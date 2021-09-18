Advertisements

تصريحات أليجري قبل مواجهة ميلان في الدوري الإيطالي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:30 م
أليجري
أليجري
وكالات
قال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، إن مواجهة ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غداً الأحد، أكثر أهمية للمنافس، إذ أن فريق المدرب ستيفانو بيولي يلعب سوياً منذ فترة طويلة.

وعاد أليغري لفترة ثانية مع يوفنتوس هذا الموسم، وحصد نقطة واحدة في أول 3 مباريات في الدوري، بينما انتصر ميلان في مبارياته الثلاث حتى الآن.

تصريحات أليجري قبل مواجهة ميلان في الدوري الإيطالي 
وأبلغ أليغري مؤتمراً صحافياً: "مباراة يوفنتوس ضد ميلان واحدة من أهم المباريات، بل يمكن أن تكون الأهم في الدوري، يجب أن نقدم أداء جيداً لأننا حصدنا نقطة واحدة".

وأضاف: "لكن تشكيلة ميلان تلعب سوياً منذ سنوات وضمت العديد من اللاعبين أصحاب الكفاءة، بينما ما زال فريقي في طور النضج، لذا فهي مباراة أهم لميلان من فريقي".

وحقق يوفنتوس فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب 3-0 على مضيفه مالمو في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وطالب أليغري فريقه بتغيير وضعه المحلي.

وقال: "وجدت اختلافاً كبيراً في يوفنتوس، ما نحتاجه الآن هو عدم مقارنة يوفنتوس الحالي بيوفنتوس السابق".

وأشار أليغري إلى أن مشاركة فيدريكو كييزا لم تحسم بعد، لكنه تعافى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ وربما يلعب لبعض الوقت.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا مواجهة ميلان تصريحات أليجري الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عمار حمدي يهدد مستقبل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 6 ساعات

إقالة مدرب النصر السعودي بعد الخسارة أمام اتحاد جدة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

رايولا يلمح لرحيل نجم ميلان إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 10 ساعة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد بسبب إصابة نجمه

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رونالدو وديبالا يقودا هجوم يوفنتوس أمام إنتر ميلان

يوفنتوس وميلان.. تعرف على التشكيل الأقرب لليوفي أمام الروسونيري

عاجل.. أليجري يكشف موعد عودته إلى التدريب

أليجري: لاوتارو مارتينيز يملك كل المقاومات للنجاح مع برشلونة

أليجري مرشح لخلافة كونتي في إنتر ميلان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

09:01 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

11:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements