حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصيره مع القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.





كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

وتمسك كارتيرون بالبقاء مع الفريق واستكمال مشروعه، خاصة أنه يطمح لتكرار نفس ما حدث في الموسم المنصرم والتتويج ببطولة الدوري.









كما طلب المدرب الفرنسي مع الإدارة أهم احتياجات القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الاستقرار على قائمة الراحلين في الموسم المقبل وإعارة بعض اللاعبين بناء على طلبه.









جدير بالذكر أن رحل كارتيرون عن الزمالك في وقت سابق لتولي تدريب التعاون السعودي، قبل أن يعود مرة أخرى لتدريب الزمالك والتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.