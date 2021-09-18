مصطفى ثابت: "حياة كريمة" أحد أعظم المبادرات في التاريخ

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن مسلسل "هجمة مرتدة" كان اسمًا على مسمى، لأن المسلسل تحدث عن واقع حقيقي من حيث استخدام بعض مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الوطن.





وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "شارع الفن"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن مسلسل "هجمة مرتدة" مثل الصحفي الوطني الذي يعمل من أجل خدمة وطنه ضد المؤسسات الممولة من الخارج بهدف تدمير الوطن.



