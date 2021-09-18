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مصطفى ثابت: "حياة كريمة" أحد أعظم المبادرات في التاريخ

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:04 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كساب أحمد
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن مسلسل "هجمة مرتدة" كان اسمًا على مسمى، لأن المسلسل تحدث عن واقع حقيقي من حيث استخدام بعض مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الوطن.

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "شارع الفن"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن مسلسل "هجمة مرتدة" مثل الصحفي الوطني الذي يعمل من أجل خدمة وطنه ضد المؤسسات الممولة من الخارج بهدف تدمير الوطن.

وأشار، إلى "حياة كريمة" أحد أعظم المبادرات التي حدثت في التاريخ، والمجتمع المدني يقوم بدور كبير في تنفيذ هذه المبادرة مشيرًا إلى أن المجتمع المدني لا يمكن حصره في بعض المؤسسات التي كانت تهدف لتدمير الوطن خلال الفترة السابقة.

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مصطفى ثابت مسلسل هجمة مرتدة مبادرة حياة كريمة بوابة الفجر الفجر

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