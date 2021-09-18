موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون المقبلة في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة لها

يستضيف نادي باريس سان جيرمان نظيره ليون بملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لمرة القدم.





ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري المحلي حتى الآن برصيد 15 نقطة، حيث فاز بجميع اللقاءات الخمسة الأولي.









موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون





وتقام مباراة باريس سان جيرمان وليون غدًا الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، على ملعب حديقة الأمراء.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة ، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.









القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون





وتنقل مباريات الدوري الفرنسي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون على beIN SPORTS HD 2.



