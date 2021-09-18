مصطفى ثابت: المجتمع المدني يقدم أعلى جودة في الخدمة الصحية بمصر

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن المجتمع المدني يقدم أعلى جودة في الخدمة الصحية في مصر طبقًا لتقرير مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة العمل على إظهار الوجه الحقيقي للمجتمع المدني، وأهميته، ودوره في الدولة المصري.





وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "شارع الفن"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الجماعة الإرهابية كانت تستخدم المجتمع المدني لاستقطاب أكبر قطاع ممكن من الشباب، معقبًا: "ربنا حامي مصر بجيشها وقياداتها، مصر لن تسقط بفضل الشعب، وبفضل الله عز وجل".



