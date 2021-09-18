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مصطفى ثابت: المجتمع المدني يقدم أعلى جودة في الخدمة الصحية بمصر

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:08 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كساب أحمد
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن المجتمع المدني يقدم أعلى جودة في الخدمة الصحية في مصر طبقًا لتقرير مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة العمل على إظهار الوجه الحقيقي للمجتمع المدني، وأهميته، ودوره في الدولة المصري.

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "شارع الفن"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الجماعة الإرهابية كانت تستخدم المجتمع المدني لاستقطاب أكبر قطاع ممكن من الشباب، معقبًا: "ربنا حامي مصر بجيشها وقياداتها، مصر لن تسقط بفضل الشعب، وبفضل الله عز وجل".

ولفت، إلى أن الفن المصري استطاع أن يغير الكثير من المفاهيم المغلوطة عن مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مسلسل "الاختيار" استطاع أن يغير الكثير من فكر الشباب الصغير الذي لم يكن يدرك طبيعية هذه المؤسسات الهامة.

الكلمات المفتاحية

مصطفى ثابت بوابة الفجر المجتمع المدني الفجر الخدمات الصحية

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