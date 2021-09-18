مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

اقترب حسام أشرف لاعب الزمالك الشاب، من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة، بحثا عن فرصة المشاركة مع فريق آخر.





لاعب الزمالك يرغب في الخروج من الفريق خلال الميركاتو الصيفي

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإنن اللاعب تقدم بطلب لإدارة القلعة البيضاء للخروج على سبيل الإعارة، للحصول على فرصة اللعب الغائبة تمامًا مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.





وقال المصدر، إن كارتيرون ومسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أبدوا موافقتهم على إعارة حسام أشرف في الميركاتو الحالي.





وتلقى حسام أشرف عدة عروض خلال الأيام الماضية، ومن المنتظر أن يحسم وجهته خلال ساعات قليلة مع الإدارة البيضاء