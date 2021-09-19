أرملة الباز: أسامة غير محسوب على مبارك أو عبدالناصر أو السادات (فيديو)

كشف الإعلامية أميمة تمام، أرملة الراحل أسامة الباز، تفاصيل تعرفها على الدكتور وبداية علاقة الحب بينهما والتي انتهت بالزواج.





وقالت "أميمة" في حوراها مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "تعرفت على أسامة الباز لأول مرة بعد دعوته لي لحضور أحد المعارض الثقافية".





وأضافت "العلاقة مع الراحل أسامة الباز في البداية كانت صلبة، وبعض الصحف تحدثت عن علاقتي مع الدكتور الباز وتجاوزت الحدود الخاصة".





وتابعت "كتبت كتابي على الراحل تم في المعادي في منزل أهلي، وكان الفرق في السن بيننا يفوق الثلاثين عامًا، كانت علاقة مثالية، والدتي كانت معارضة في البداية من زواجي ومن أقنعها كان والدي".





واستطردت "الدكتور الباز قعد 20 سنة بدون زواج بعد زيجته الأولى، كان زوج رائع ومحب لأسرته وعشت معه سنوات كلها سعادة".



