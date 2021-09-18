فرج عامر: حملة شجع سموحة تهدف لإبراز أسماء أبطال بالنادي لزيادة الانتماء

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أن حملة شجع سموحة تهدف إلى إبراز أسماء أبطال النادي ورموزه لزيادة الانتماء للنادي، خاصة، وأن الكثير من ابنائنا في أولمبياد طوكيو والنادي من أكثر الاندية التي قدمت خدمات لذوي الهمم.



واضاف عامر، خلال تصريح له على هامش مؤتمر صحفي له السبت بنادي سموحة، "أن حملة شجع سموحة هي فكرة بشري، تهدف إلى تسليط الضوء على عدد من الأشخاص الذين ساهموا في ازدهار نادي سموحة وحصد العديد من البطولات، وأن النادي به 11 حمام سباحة وموقف العجل، وأن حملة شجع سموحة الفرصة منه إبراز الأبطال لمزيد من الانتماء في كافة الألعاب وقد تقارب 40 لعبة، لا يوجد منتخب في مصر لا يوجد فيه ابناء سموحة".



وعن الانتخابات، قال "نحن لا ننظر إلى الخلف، وأننا ننظر إلى الأمام، وأننا فرحين بالارقام القاسية الإقبال على الترشح في انتخابات نادي سموحة المقبلة، وهذا يدل على النجاح وأن كل ما يهمنا هو مصلحة النادي وأعضاء النادي".



أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أن النادي لأول مرة في العالم يضم 11 نجما ببلاش وفي نفس الوقت كسبنا بيع وشراء 43 مليون جنيه.



وأضاف عامر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم داخل نادي سموحة، أن النادي أول نادي كروي في تاريخ الدوري المصري يحصل علي توقيع 11 نجم كروي محلي واجنبي بينهم 7 دوليين من بينهم كابتن منتخب شباب مصر وثلاث لاعبين آخرين نجوم منتخب الشباب المصري مجانا اي بدون مقابل، هؤلاء النجوم سوف يكون من بينهم اهم لاعبين في الدوري المصري القادم.



وقالت المهندسة إيمان جابر، عضو مجلس الادارة، انها سعيدة للغاية بردود الافعال حول الحملة، وسعادتها لا توصف بفرحة الابطال وذويهم، خاصة في ظل جهودهم لرفع اسم سموحة عاليا.