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خبيرة: معدل الحرق لدى الرجل لا يتأثر مع تقدم العمر عكس المرأة (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:17 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك بعض مرضى السمنة لديهم شهية عالية، ومحبين للطعام بصورة كبيرة، والعمل على خفض وزنهم لا يكون من خلال الحرمان من تناول الطعام، ولكن من خلال تناول كافة أنواع الطعام ولكن بكميات أقل، حتى لا يشعر مريض السمنة بالحرمان.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن عمليات الحرق داخل جسم الإنسان لدى السيدات تقل بقدرات 50 سعرة حرارية بعد عمر الـ30 عامًا، على عكس الرجال الذين لا ينخفض معدل الحرق لديهم مع تقدم العمر بسبب أن حجم الكتلة العضلية لديهم أكبر من المرأة.

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لزيادة معدل الحرق من خلال تناول التوت البري؛ الذي يُزيد حرق الدهون داخل الجسم إلى حد كبير.

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دعاء سهيل حرق الدهون اخبار مصر

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