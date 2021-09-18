قبل بدء الدراسة.. تحذير من رئيس جامعة القاهرة بشأن تلقي اللقاح للطلاب

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد.



وقال "الخشت" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم السبت "حتى لو الطلبة شباب ومناعته تتحمل الإصابة لكن حمايته تمنع نقل العدوى لأهل بيته".



وأشار إلى أنه تم فتح 17 عيادة متخصصة في تلقيح الطلاب وسيتم افتتاح عيادتين إضافيتين في المستشفى الجامعي ومدينة الطلاب، موضحًا أن كل عيادة بها طبيب لمباشرة عمليات التطعيم.



وتابع "منذ الوهلة الأولى لصدور قرار مجلس الوزراء بالاتجاه لتطعيم طلاب الجامعات حصلنا كجامعة القاهرة على المضي قدمً في ذلك وقمنا على الفور بإعداد خطتنا التنفيذية على الأرض".



واستطرد "تواصلنا مع وزارة التعليم العالي من وقتها ووزارة الصحة وحصلنا على دفعة كبيرة من التطعيمات وقمنا بتجيهز العيادات فنيًا ولوجستيًا مدعومة بالثلاجات والكوادر من أطقم التمريض والأطباء".



وأردف "هناك قطاع من الطلاب لديهم الإقبال ومازال هناك قطاعات كثيرة في صفوف طلاب جامعة القاهرة لم يقبلوا للحصول على اللقاح ومن أجل ذلك أطلقنا تصريح اليوم وهو أنه لن يسمح بوجود طالب في الحرم الجامعي لم يحصل على اللقاح".



وأوضح أن هناك 270 ألف طالب في جامعة القاهرة، موضحًا أن معدل التطعيم اليومي في صفوف طلاب جامعة القاهرة يبلغ 3000 طالب يوميًا.



وتوقع أن يزيد الإقبال من قبل طلاب الصعيد والإقليم في جامعة القاهرة بعد صدور تشديد الجامعة اليوم على ضرورة الحصول على اللقاح حتى يكون بوسعهم الانتظام في العام الدراسي المقبل.