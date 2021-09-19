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"يغير التركيب الجينى للفيروس".. طبيب يكشف مفاجأة عن عقار يكافح كورونا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور أيمن ثروت مدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس، إن هناك سباقًا في اكتشاف اللقاحات الأدوية لمكافحة أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عقار "مولنيبيرافير"، أثبت فعاليته تتراوح نسبتها من 60 % إلى 80%؛ وهي نسبة مطمئنة وعالية.

وأضاف "ثروت"، خلال لقاء مباشر في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، مساء السبت، أن هذا العقار يدخل للفيروس ويغير التركيب الجيني الخاص به ويمنع التكاثر الشديد له، مشيرًا إلى أن العقار مضاد للفيروسات؛ وهو لعلاج أعراض" كورونا" وكل الحالات من الممكن أن تتناوله.

وأشار مدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس إلى أنه لا يوجد عقار ليس له آثار جانبية والأبحاث التي نشرت حول عقار "مولنيبيرافير"، تحدثت أن أعراضه الجانبية مقبولة إلى حد كبير.

وتابع "من الأعراض الجانبية له زيادة في بعض وظائف الكلى أو الكبد، ومن يعاني من تلك الأشياء من الممكن أن يحصل على جرعات قليلة"، منوهًا بأن هذا العقار سيتوافر في صورة أقراص.

وأكمل: "التوصيات الأخيرة حول الجرعات لم تحدد بعد؛ والحصول علية بجانب اللقاح يمنع إلى حد كبير الدخول الى المستشفيات، وفي القريب سيتاح استخدامه في مصر وسيفيد إلى حد كبير في علاج المرض مع اللقاح".

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