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مليون عامل مصري سيدخلون ليبيا اعتبارا من أكتوبر

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
وكالات

قال وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد، اليوم السبت، إن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل؛ لتنفيذ المشروعات التنموية التي وقعت بين البلدين مؤخرا.

 

وأضاف العابد في تصريح تداولتها الصحف المحلية، عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي: "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)".

 

وتابع: "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر".

 

وأوضح أن هذا يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية.

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