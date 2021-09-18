أماني التونسي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل تعاونها مع نيرمين الفقي في مسلسل "إلا أنا"

تشارك النجمة نرمين الفقي، في بطولة "على الهامش" وهي إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" الموسم الثاني، كما إنها

تستعد لتصوير مشاهدها في الحكاية خلال الفترة المقبلة.



وقالت الكاتبة أماني التونسي لـ " الفجر الفني ": "نيرمين الفقي في مسلسل إلا أنا حكاية ع الهامش، تقدم دور مميز لم تلعبه من قبل مع قضية شائكة مميزة من قضايا المجتمع مسلسل درامي تتميز حلقاته باختلاف كبير عن ما قدمته في افلامي".





وتابعت: "الحكاية تأليف أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق، تحت إشراف الأستاذ يسري الفخراني.. قضية مهمة وشائكة عن إنتهاء فترة الحضانة للأولاد مع الأم المصرية السيدة".





ويعد فيلم “توأم روحي” هو آخر أعمال المؤلفة أماني التونسي، وشارك في تمثيل هذا الفيلم أحمد حاتم، هنا الزاهد، فرح يوسف، علا رشدي، ياسر الطوبجي، حنان سليمان، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

