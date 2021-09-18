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ننشر مواعيد واماكن حملة "معا نطمئن" للحصول على لقاح كورونا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:30 م
حملة معا نطمئن
حملة معا نطمئن
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مواعيد واماكن حملة "معا نطمئن" للحصول على لقاح كورونا، والتي ستستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 مساءًا.

ونستعرض لكم متابيعنا الكرام، المحافظات التي تجوبها الحملة، ومواعيدها، وأماكن تمركز الحملة بجميع محافظات مصر، وهي كالتالي:- 

محافظات تجوبها حملة "معا نطمئن"
وحددت وزارة الصحة، المحافظات التي تنتشر بها حملة "معا نطمئن"، لتسهيل الحصول على لقاح كورونا، حيث تتواجد الحملة غدًا السبت، في محافظات (كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية).

وتنتقل الحملة إلى محافظات الغربية، المنيا، والإسماعيلية، يوم الأحد، بينما تتواجد في دمياط، أسيوط، وبورسعيد، يوم الاثنين المقبل، وفي يوم الثلاثاء تنطلق الحملة في محافظتي المنوفية، والسويس، بينما تتواجد الأربعاء، في البحيرة، وسوهاج، أما الخميس فتتجه الحملة إلى محافظة قنا، وتتجه الجمعة إلى الأقصر، وتنتهي السبت بمحافظة أسوان، وفقا لما صرح به الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

مواعيد عمل حملة "معا نطمئن"
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تنتقل لباقي محافظات الجمهورية تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، حيث جرى تخصيص 3 أوتوبيسات مكشوفة و6 سيارات مجهزة، وتضم 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، بالإضافة إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.


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