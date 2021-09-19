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هل تسمح مصر بالجرعة الثالثة للقاح كورونا؟.. طبيب يرد (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور أيمن ثروت مدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس، إن العديد من الدول أجازت التطعيم بالجرعة الثالثة، وهذا الأمر خاص بجميع اللقاحات وليس لقاح معين.

وتوقع "ثروت"، خلال لقاء مباشر في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن يكون التطعيم بالجرعة الثالثة في مصر قريبًا والأولوية ستكون للأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار مدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس إلى أنه بالنسبة للحوامل يستطيعوا أخذ التطعيم؛ وهناك بعض الدول أجازت حصول الأطفال على اللقاح من 12 إلى 18 سنة، معقبًا: "لم يتفق العالم على أخذ الأطفال للقاحات".

وتابع: "غالبًا من الممكن أن تكون هناك إجازة للعقار بالنسبة للحوامل في أشهر معينة من الحمل".

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لقاح كورونا فيروس كورونا أدوية كورونا

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